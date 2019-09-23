С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-23T08:55:55+03:00

Также налоги нужно будет платить за гребное судно, зарегистрированное в Реестре маломерных судов

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С 1 января 2020 года налогом будет облагаться любое маломерное судно жителей Удмуртии, в том числе гребное, зарегистрированное в Реестре маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Так, налоги нужно будет платить за шлюпки и иные плавучие средства, суда массой до 200 кг и мощностью двигателя до 8 киловатт, спортивные парусные судна (не длиннее 9 метров), которые не имеют двигателей и мест для отдыха, также беспалубные несамоходные суда (не длиннее 12 метров).

Что нужно сделать, чтобы снять судно из реестра маломерных судов: представить один из документов (договор купли-продажи, акт приема передачи, судебный акт, вступивший в законную силу, справка о прекращении гражданства).

Телефон для справок в Ижевске – 8(3412) 57-31-34;

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ИСТОЧНИК KP.RU