С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно
С 1 января 2020 года налогом будет облагаться любое маломерное судно жителей Удмуртии, в том числе гребное, зарегистрированное в Реестре маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Так, налоги нужно будет платить за шлюпки и иные плавучие средства, суда массой до 200 кг и мощностью двигателя до 8 киловатт, спортивные парусные судна (не длиннее 9 метров), которые не имеют двигателей и мест для отдыха, также беспалубные несамоходные суда (не длиннее 12 метров).
Что нужно сделать, чтобы снять судно из реестра маломерных судов: представить один из документов (договор купли-продажи, акт приема передачи, судебный акт, вступивший в законную силу, справка о прекращении гражданства).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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