Около 100 тысяч человек пришли посмотреть на выступление «Соколов России» в Ижевске
На выступление «Соколов России» на набережную Ижевска пришли около 100 тысяч человек. Об этом на аппаратном совещании 23 сентября рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.
Также Сергей Смирнов отметил, что это количество в 2,5 раза больше, чем два года назад, когда прилетала авиагруппа «Русские витязи».
Напомним, на показательные выступление прилетел только один самолет, а все из-за грозовых туч в Перми. Как прошло выступление (подробнее).
А ТАКЖЕ:
- Пилот во время полета поздравил всех с Днем оружейника. Послушать запись можно тут.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 24 сентября в домах Ижевска должно появиться отопление. Куда звонить, если оно все-таки не появится.
- «Комсомолка» отвечает на самые распространенные вопросы горожан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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