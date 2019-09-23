2019-09-23T15:23:32+03:00
Общество

Около 100 тысяч человек пришли посмотреть на выступление «Соколов России» в Ижевске

Выступление прошло 21 сентября, в субботу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На выступление «Соколов России» на набережную Ижевска пришли около 100 тысяч человек. Об этом на аппаратном совещании 23 сентября рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.

Также Сергей Смирнов отметил, что это количество в 2,5 раза больше, чем два года назад, когда прилетала авиагруппа «Русские витязи».

Напомним, на показательные выступление прилетел только один самолет, а все из-за грозовых туч в Перми. Как прошло выступление (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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