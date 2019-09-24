В очередной «наливайке» в Ижевске запретили продавать алкоголь ночью

СЕГОДНЯ 09:01 2019-09-24T09:01:35+03:00

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В Ижевске в очередной «наливайке» запретили продавать алкоголь ночью. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- Проверка показала, что в баре по улице Клубная 23а продают алкоголь после 22:00, при этом помещение фактически является магазином и не обладает признаками бара, - сообщает пресс-служба.

По итогам проверки внесено представление об устранении закона, устранение которого находится на контроле прокуратуры района.

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ИСТОЧНИК KP.RU