В очередной «наливайке» в Ижевске запретили продавать алкоголь ночью
В Ижевске в очередной «наливайке» запретили продавать алкоголь ночью. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- Проверка показала, что в баре по улице Клубная 23а продают алкоголь после 22:00, при этом помещение фактически является магазином и не обладает признаками бара, - сообщает пресс-служба.
По итогам проверки внесено представление об устранении закона, устранение которого находится на контроле прокуратуры района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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