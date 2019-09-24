Традицию вручать автомат лучшему игроку «Ижстали» оценили зарубежные пользователи
Зарубежные пользователи соцсетей оценили новую традицию в команде «Ижсталь». После публикации в «Твиттере» они были удивлены. Собрали несколько комментариев по этому поводу.
- Россия – это нечто, - пишут пользователи.
- Такое может произойти только в России! - написал пользователь из Великобритании.
- У соперников теперь нет шансов на то, чтобы забить гол, - поделились мнением из Великобритании.
- Это совсем не покажется вам странным, если вы когда-либо бывали в России… - подытожил пользователь из США.
Теперь после каждого матча лучшему игроку будут вручать автомат Калашникова. Первым обладателем АК-47 стал вратарь команды Савелий Кононов после игры с «Челметом». Голкипер отбил 36 бросков, пропустив всего две шайбы.
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Автомат Калашникова в раздевалке Ижстали (720p).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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