На трассе Ижевск-Сарапул продолжатся дополнительные работы
На трассе Ижевск-Сарапул продолжатся дополнительные работы по ремонту. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.
- В Завьяловском районе завершились работы участка трассы Ижевск-Сарапул. Там отремонтировано 7,4 км дороги от поворота на СНТ «Нива» до съезда к селу Бабино. В ходе ремонта подрядчик заменил бетонные водоотводные лотки, были отремонтированы посадочные площадки на остановках и обустроены пешеходные переходы, - сообщает ведомство.
Но после сдачи объекта заказчик определил дополнительные средства, за счет экономии. Они будут направлены на увеличение площади отремонтированного покрытия.
Ремонт выполняется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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