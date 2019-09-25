СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-25T06:23:01+03:00

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На трассе Ижевск-Сарапул продолжатся дополнительные работы по ремонту. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- В Завьяловском районе завершились работы участка трассы Ижевск-Сарапул. Там отремонтировано 7,4 км дороги от поворота на СНТ «Нива» до съезда к селу Бабино. В ходе ремонта подрядчик заменил бетонные водоотводные лотки, были отремонтированы посадочные площадки на остановках и обустроены пешеходные переходы, - сообщает ведомство.

Но после сдачи объекта заказчик определил дополнительные средства, за счет экономии. Они будут направлены на увеличение площади отремонтированного покрытия.

Ремонт выполняется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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ИСТОЧНИК KP.RU