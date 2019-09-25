48 фактов незаконного оборота алкоголя выявлено в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-25T06:48:32+03:00

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В Удмуртии в течение 2019 года было выявлено 48 фактов незаконного оборота алкоголя в «псевдобарах». Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Всего проведено 53 проверки предприятий торговли и общественного питания, торгующих алкоголем в ночное время. В результате проверок к административной ответственности привлечены 29 предпринимателей, на правонарушителей наложены штрафы на сумму более 230 тысяч рублей.

С начала года на территории республики проведено более 2,5 тысяч профилактических мероприятий. Выявлено 597 административных правонарушений, а также изъято более четырех тысяч алкоголя и спиртосодержащей продукции.

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ИСТОЧНИК KP.RU