2019-09-25T12:43:13+03:00
Происшествия

Ижевчанин лишился более 100 тысяч рублей из-за мошенников

Он перевел деньги на их счет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске 28-летний менеджер одной из компаний обратился в полицию с сообщением о хищении у него крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков, после этого он сообщил, что с его счета пытаются похитить деньги. Для того, чтобы этого избежать, нужно было перевести деньги на указанный счет, что и сделал потерпевший, - сообщает ведомство.

В результате мужчина понял, что его обманули. Ущерб составил 107 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, полицейскими принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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