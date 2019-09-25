В ходе операции «Розыск» в Удмуртии было задержано 30 преступников
В Удмуртии прошла межгосударственная операция «Розыск», в ходе которого было задержано 30 преступников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Из 30 задержанных пять осужденных разыскивались УФСИН России по Удмуртии за уклонение от отбывания наказания, четверо находились в федеральном розыске, трое – за совершение преступление прошлых лет. В итоге 11 задержанных заключены под стражу, - сообщает ведомство.
Среди них оказался 43-летний ижевчанин, который находился в федеральном розыске за хулиганства и скрывавшийся от следствия. Также в результате операции было установлено местонахождение 19 без вести пропавших лиц, четверо из них находились в федеральном розыске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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