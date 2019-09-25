2019-09-25T16:16:33+03:00
Общество

«Парки Ижевска» могут взять под управление Центральную площадь

Ситуацию прокомментировал гендиректор «Парков Ижевска»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Центральную площадь и скейт-парк у УдГУ могут передать в управление «Паркам Ижевска». Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Удмуртия» со ссылкой на гендиректора АО «Летний сад имени Горького» Сергея Буторина.

- Да, действительно передача такая планируется. Пока идет обсуждение. Сейчас обсуждаются правовые моменты, то есть, как с правовой точки зрения будет переход осуществляться, - сказал Сергей Буторин. – Подробности станут известны уже в ближайшие дни.

Напомним, после сдачи скейт-парка его передали в управление ледовому дворцу «Ижсталь» для обслуживания и содержания.

Позже его решили передать в ведение «Парков Ижевска», но процедура так и не была завершена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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