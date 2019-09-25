2019-09-25T17:35:58+03:00
Происшествия

Ижевчанина задержали за хранение синтетических наркотиков

Теперь ему грозит наказание
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали 27-летнего местного жителя, в ходе личного досмотра у которого обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Установлено, что ижевчанин три месяца назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Оказалось он был закладчиков интернет-магазина, при задержании он пояснил, что купил вещество через интернет и забрал в лесопосадке, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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