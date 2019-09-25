2019-09-25T16:48:40+03:00
Общество

В начале октября в Удмуртии закончится пожароопасный сезон

Его ввели в апреле 2019 года
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии завершается пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- Считать пожароопасный сезон закрытым с 5 октября 2019 года. После этого приступить к подготовке пожароопасному сезону 2020, - говорится в приказе министерства.

Напомним, в 2019 году пожароопасный сезон установили с 25 апреля. Он устанавливается в связи со сходом снега и установлением плюсовой температуры в целях обеспечения пожарной безопасности. При введении пожароопасного режима запрещается разведение костров в лесах города.

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- Также в Удмуртии вводили пожароопасный сезон из-за частого использования обогревателей и неправильного использования отопительных приборов в домах и квартирах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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