В начале октября в Удмуртии закончится пожароопасный сезон
В Удмуртии завершается пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.
- Считать пожароопасный сезон закрытым с 5 октября 2019 года. После этого приступить к подготовке пожароопасному сезону 2020, - говорится в приказе министерства.
Напомним, в 2019 году пожароопасный сезон установили с 25 апреля. Он устанавливается в связи со сходом снега и установлением плюсовой температуры в целях обеспечения пожарной безопасности. При введении пожароопасного режима запрещается разведение костров в лесах города.
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- Также в Удмуртии вводили пожароопасный сезон из-за частого использования обогревателей и неправильного использования отопительных приборов в домах и квартирах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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