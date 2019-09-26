Жительница Удмуртии обокрала и подожгла медпункт

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-26T12:18:42+03:00

На данный момент выясняется ущерб от пожара

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии жительница Кезского района обвиняется в краже и поджоге медпункта. Об этом сообщает МВД по республике.

- Установлено, что 31-летняя ранее судимая женщина проникла в медпункт, сорвав гвоздодером навесной замок. В одном из кабинетов похитила две тысячи рублей и пять флаконов спирта. Чтобы скрыть следы преступления она подожгла документы и скрылась с места преступления, - сообщает ведомство.

Возбуждены уголовные дела, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На данный момент устанавливается ущерб от пожара.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Со специалистами-врачами разбираемся во всех плюсах и минусах ЭКО.

- Из структуры администрации Ижевска депутаты исключили должность первого замглавы.

- Двоих жителей Удмуртии и жителя Татарстана обвиняют в незаконном распространении наркотиков и отмывании денег.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU