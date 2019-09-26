Жительница Удмуртии обокрала и подожгла медпункт
В Удмуртии жительница Кезского района обвиняется в краже и поджоге медпункта. Об этом сообщает МВД по республике.
- Установлено, что 31-летняя ранее судимая женщина проникла в медпункт, сорвав гвоздодером навесной замок. В одном из кабинетов похитила две тысячи рублей и пять флаконов спирта. Чтобы скрыть следы преступления она подожгла документы и скрылась с места преступления, - сообщает ведомство.
Возбуждены уголовные дела, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. На данный момент устанавливается ущерб от пожара.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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