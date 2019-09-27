29 сентября в Ижевске ограничат движение по улице Голублева

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-27T13:12:46+03:00

По улице нельзя будет проехать с 08:00 до 20:00

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В Ижевске 29 сентября, в воскресенье, ограничат движение по улице Голублева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, проехать в районе железнодорожного переезда нельзя будет с 08:00 до 20:00. Ограничение связано с ремонтными работами.

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ИСТОЧНИК KP.RU