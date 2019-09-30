2019-09-30T12:21:47+03:00
Происшествия

Ижевчанин ответит за совершенное преступление спустя пять лет

Уголовное дело велось с января 2014 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске было раскрыто преступление, совершенное в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Вечером 11 января в 2014 года пьяный мужчина около остановки «Русский дом» на Воткинском шоссе встретил незнакомую женщину, которая возвращалась домой. Обвиняемый затащил ее в нежилой подъезд многоквартирного дома, где под угрозой убийством совершил сексуальное насилие в отношении женщины, а также похитил у нее деньги, - сообщает ведомство.

Молекулярно-генетическая экспертиза установила, что биологические следы на теле потерпевшей принадлежат обвиняемому. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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