Ижевчанин ответит за совершенное преступление спустя пять лет
В Ижевске было раскрыто преступление, совершенное в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- Вечером 11 января в 2014 года пьяный мужчина около остановки «Русский дом» на Воткинском шоссе встретил незнакомую женщину, которая возвращалась домой. Обвиняемый затащил ее в нежилой подъезд многоквартирного дома, где под угрозой убийством совершил сексуальное насилие в отношении женщины, а также похитил у нее деньги, - сообщает ведомство.
Молекулярно-генетическая экспертиза установила, что биологические следы на теле потерпевшей принадлежат обвиняемому. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Подробности ДТП на улице Удмуртская.
- Узнали, какую страну выбирают жители Удмуртии для отдыха.
- Глава Удмуртии проверил состояние обновленной Центральной площади.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»