Работы по расчистке русла реки Иж ведутся в Удмуртии
В Удмуртии продолжается расчистка русла реки Иж. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- В ходе работ удаляются донные отложения и древесно-кустарниковая растительность в русле реки, это позволит снизить процессы разложения органических веществ, и начнутся процессы восстановления, биологического самоочищения, - сообщает пресс-служба.
Также такие работы позволят снизить риски подтопления территорий в Ижевске паводковыми водами реки.
Расчистка будет вестись с 2019 по 2021 годы, в этом году очистят 1,2 км.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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