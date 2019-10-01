2019-10-01T10:29:56+03:00
Общество

Работы по расчистке русла реки Иж ведутся в Удмуртии

Работы будут проводиться до 2021 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Удмуртии продолжается расчистка русла реки Иж. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- В ходе работ удаляются донные отложения и древесно-кустарниковая растительность в русле реки, это позволит снизить процессы разложения органических веществ, и начнутся процессы восстановления, биологического самоочищения, - сообщает пресс-служба.

Также такие работы позволят снизить риски подтопления территорий в Ижевске паводковыми водами реки.

Расчистка будет вестись с 2019 по 2021 годы, в этом году очистят 1,2 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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