Хозяйствам Удмуртии возместят потери сельзохкультур только на 50%
В Удмуртии хозяйствам, у которых погибли культуры возместят ущерб на 50%. Возмещению подлежит около 200 млн рублей при ущербе 420 млн рублей. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.
- Мы заявили сумму гибели по ЧС 738 млн рублей, после мы получили результаты оценки экспертизы от Минсельхоза России. Нам подтвердили сумму гибели в пределах 420 млн руб., отдельные хозяйства в отдельных регионах у нас не прошли по разным причинам, в том числе на некоторых фотографиях не было четко видно, что есть гибель. Сейчас мы готовим обращение, в том числе от главы Удмуртии, чтобы нам возместили эту сумму. Согласно правилам, возмещению подлежит не более 50% от подтвержденной возмещенной суммы гибели. То есть, сейчас при оптимистичном настрое рассчитываем на 200 млн рублей, - сказала Ольга Абрамова.
Также министр рассказала, что режим ЧС в Удмуртии отменят в течение недели.
Напомним, 15 августа в республике официально ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Удмуртии. (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Узнали, на сколько в Удмуртию пришло тепло и какую погоду нам ждать в ближайшие дни.
- Бурановские бабушки приняли участие в съемках документального фильма о пользе интернета.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»