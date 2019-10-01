Хозяйствам Удмуртии возместят потери сельзохкультур только на 50%

СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-01T14:05:00+03:00

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В Удмуртии хозяйствам, у которых погибли культуры возместят ущерб на 50%. Возмещению подлежит около 200 млн рублей при ущербе 420 млн рублей. Об этом сообщила журналистам министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

- Мы заявили сумму гибели по ЧС 738 млн рублей, после мы получили результаты оценки экспертизы от Минсельхоза России. Нам подтвердили сумму гибели в пределах 420 млн руб., отдельные хозяйства в отдельных регионах у нас не прошли по разным причинам, в том числе на некоторых фотографиях не было четко видно, что есть гибель. Сейчас мы готовим обращение, в том числе от главы Удмуртии, чтобы нам возместили эту сумму. Согласно правилам, возмещению подлежит не более 50% от подтвержденной возмещенной суммы гибели. То есть, сейчас при оптимистичном настрое рассчитываем на 200 млн рублей, - сказала Ольга Абрамова.

Также министр рассказала, что режим ЧС в Удмуртии отменят в течение недели.

Напомним, 15 августа в республике официально ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Удмуртии. (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU