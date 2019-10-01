2019-10-01T17:10:59+03:00
Общество

Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября

Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Администрация Ленинского района ИжевскаФото: Администрация Ленинского района Ижевска
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В Ижевске определились с датой открытия сквера имени Оружейника Драгунова. Об этом сообщается в группе администрации Ленинского района.

По словам главы района Рамиля Гайнуллина, территория значительно изменилась, стало уютней и комфортней, но самое главное, ни утки, ни деревья не пострадали.

Фото: Администрация Ленинского района Ижевска

Фото: Администрация Ленинского района Ижевска

- Для охраны сквера будет привлечена полиция, установлены камеры наблюдения, но за каждым деревом, как говорится, полицейского не поставишь, поэтому состояние сквера во многом будет зависеть от каждого из нас. Если мы не будем сами сорить и разрушать созданное, не будем равнодушными к необдуманным или вредительским действиям других, то эту красоту мы сумеем сохранить на долгие годы, - отметил Рамиль Гайнуллин.

Открытие сквера запланировано на 12 октября.

Напомним, Глава Удмуртии Александр Бречалов не так давно прогулялся по лесопосадке на улице Оружейника Драгунова в Ижевске. И сейчас появилась новость, что ее будут благоустраивать.

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- «Комсомолка» выяснила, готовы ли жители променять динамичную жизнь в городе на тишину и покой.

- В эти выходные вы не сможете не сходить в Летний сад имени Горького. А все потому, что там снизят цены на аттракционы на три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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