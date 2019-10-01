Сквер имени Оружейника Драгунова в Ижевске откроют 12 октября

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-01T17:10:59+03:00

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В Ижевске определились с датой открытия сквера имени Оружейника Драгунова. Об этом сообщается в группе администрации Ленинского района.

По словам главы района Рамиля Гайнуллина, территория значительно изменилась, стало уютней и комфортней, но самое главное, ни утки, ни деревья не пострадали.

Фото: Администрация Ленинского района Ижевска

- Для охраны сквера будет привлечена полиция, установлены камеры наблюдения, но за каждым деревом, как говорится, полицейского не поставишь, поэтому состояние сквера во многом будет зависеть от каждого из нас. Если мы не будем сами сорить и разрушать созданное, не будем равнодушными к необдуманным или вредительским действиям других, то эту красоту мы сумеем сохранить на долгие годы, - отметил Рамиль Гайнуллин.

Открытие сквера запланировано на 12 октября.

Напомним, Глава Удмуртии Александр Бречалов не так давно прогулялся по лесопосадке на улице Оружейника Драгунова в Ижевске. И сейчас появилась новость, что ее будут благоустраивать.

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ИСТОЧНИК KP.RU