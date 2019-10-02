Альпинисты из Удмуртии совершили восхождение на пик Калашникова

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-02T09:27:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Альпинисты из Удмуртии покорили пик Калашникова в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Поход продолжался 37 дней, за это время спортсмены прошли около 200 км и 11 перевалов, а также столкнулись с ураганом. Восхождение было посвящено 100-летию Михаила Калашникова, на вершине была закреплена памятная доска и капсула для записок, - сообщает пресс-служба.

Также первопрохождение одного из перевалов туристы посвятили нашему земляку Петру Чайковскому и назвали его перевал «Зимние Грезы».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Решил пошутить: ижевчанина осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

- В Ижевске автомобиль чудом избежал столкновение со столбом.

- В Удмуртии погиб ребенок из-за халатности врача.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU