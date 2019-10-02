Альпинисты из Удмуртии совершили восхождение на пик Калашникова
Альпинисты из Удмуртии покорили пик Калашникова в Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Поход продолжался 37 дней, за это время спортсмены прошли около 200 км и 11 перевалов, а также столкнулись с ураганом. Восхождение было посвящено 100-летию Михаила Калашникова, на вершине была закреплена памятная доска и капсула для записок, - сообщает пресс-служба.
Также первопрохождение одного из перевалов туристы посвятили нашему земляку Петру Чайковскому и назвали его перевал «Зимние Грезы».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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