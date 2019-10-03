У ижевчанина забрали машину из-за неоплаченного штрафа
Судебные приставы у ижевчанина забрали машину из-за неоплаченного штрафа. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Мужчина должен был оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу машины лицу, находящемуся в состоянии опьянения. В установленные сроки должник не исполнил требование. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и арестовал машину «Лифан», - сообщает ведомство.
Теперь помимо штрафа мужчине нужно оплатить исполнительский сбор за несвоевременное исполнение решения суда и услуги эвакуатора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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