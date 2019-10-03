СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-03T13:24:33+03:00

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Турист из Ижевска погиб, провалившись в старую шахту на Урале. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

- Компания молодых людей из Ижевска приехала в Златоуст, чтобы отдохнуть. Известно, что группа отправилась в район старой Магнитки. Один из туристов решил заглянуть внутрь провала. Край провала оказался мокрым, молодой человек поскользнулся и упал вниз, получив травмы, несовместимые с жизнью, - передает телекомпания.

Друзья погибшего экстренно вызвали спасателей, тело извлекли из шахты с помощью спецоборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU