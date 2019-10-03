Иномарка врезалась в автобус в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-03T13:23:02+03:00

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В Ижевске 2 октября, в среду, напротив дома №298 по Воткинскому шоссе столкнулись «Фольксваген» и пассажирский автобус.

- Водитель машины «Фольксваген», 63-летняя женщина, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении идущему по главной дороге автобусу под управлением 24-летнего молодого человека, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU