Иномарка врезалась в автобус в Ижевске
В Ижевске 2 октября, в среду, напротив дома №298 по Воткинскому шоссе столкнулись «Фольксваген» и пассажирский автобус.
- Водитель машины «Фольксваген», 63-летняя женщина, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении идущему по главной дороге автобусу под управлением 24-летнего молодого человека, - сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получила травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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