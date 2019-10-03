6 октября в Ижевске временно ограничат движение на некоторых улицах
В Ижевске во время прохождения Всероссийского дня ходьбы на некоторых улицах ограничат движение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
Так, с 11:30 до 14:00 не будет движения на участке улицы Пушкинская от улицы Лихвинцева до улицы Кирова и на участке по улице Кирова от Пушкинской до Песочной. Также будет перенаправлено движение автобусов и троллейбусов.
Напомним, Всероссийский день ходьбы пройдет 6 октября, в воскресенье (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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