6 октября в Ижевске временно ограничат движение на некоторых улицах

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-03T11:50:33+03:00

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В Ижевске во время прохождения Всероссийского дня ходьбы на некоторых улицах ограничат движение. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Так, с 11:30 до 14:00 не будет движения на участке улицы Пушкинская от улицы Лихвинцева до улицы Кирова и на участке по улице Кирова от Пушкинской до Песочной. Также будет перенаправлено движение автобусов и троллейбусов.

Напомним, Всероссийский день ходьбы пройдет 6 октября, в воскресенье (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU