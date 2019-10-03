Пенсионерка из Ижевска лишилась 715 тысяч рублей
В Ижевске пенсионерка лишилась 715 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Неизвестный позвонил на мобильный телефон пенсионерке и представившись сотрудником одного из банков, сообщил, что с карты женщины пытаются похитить деньги. Чтобы избежать незаконной транзакции женщина под диктовку мошенника совершила ряд операций. В результате с банковского счета женщины была похищено крупная сумма, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии настоятельно рекомендует владельцам банковских карт ни под какими предлогами не переводить денежные средства со своих банковских счетов и не передавать посторонним информацию о своих банковских картах: реквизиты, пин-коды, коды, дату выпуска.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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