Скейт-парк появится в Ижевске
Еще один скейт-парк может появиться в Ижевске. Фотографии нового пространства опубликовали в группе «ВКонтакте» «Любопытный лис»:
-В Ижевске скоро откроется скейт-парк. Скверик напротив «Колизея» на остался без внимания, - сообщили в группе.
Пока на территории идет ремонт.
Фото: vk.com/l_lis_photo
Фото: vk.com/l_lis_photo
Напомним, еще один скейт-парк в Ижевске работает около УдГУ. Его открыли в прошлом году. Не так давно его предложили переименовать в «Пулю». Обслуживанием пространства занимаются «Парки Ижевска».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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