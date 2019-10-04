Скейт-парк появится в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:13 2019-10-04T06:13:39+03:00

Он откроется рядом с Центральной площадью

Изменить размер текста: A A

Еще один скейт-парк может появиться в Ижевске. Фотографии нового пространства опубликовали в группе «ВКонтакте» «Любопытный лис»:

-В Ижевске скоро откроется скейт-парк. Скверик напротив «Колизея» на остался без внимания, - сообщили в группе.

Пока на территории идет ремонт.

Фото: vk.com/l_lis_photo

Фото: vk.com/l_lis_photo

Напомним, еще один скейт-парк в Ижевске работает около УдГУ. Его открыли в прошлом году. Не так давно его предложили переименовать в «Пулю». Обслуживанием пространства занимаются «Парки Ижевска».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На восстановление парашютной вышки в Ижевске собрали 86 тонн макулатуры

Турист из Ижевска погиб, провалившись в старую шахту на Урале

Галина Кулакова примет участие во всероссийском Дне ходьбы

ИСТОЧНИК KP.RU