2019-10-04T06:13:39+03:00
Спорт

Скейт-парк появится в Ижевске

Он откроется рядом с Центральной площадью
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/l_lis_photoФото: vk.com/l_lis_photo
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Еще один скейт-парк может появиться в Ижевске. Фотографии нового пространства опубликовали в группе «ВКонтакте» «Любопытный лис»:

-В Ижевске скоро откроется скейт-парк. Скверик напротив «Колизея» на остался без внимания, - сообщили в группе.

Пока на территории идет ремонт.

Фото: vk.com/l_lis_photo

Фото: vk.com/l_lis_photo

Фото: vk.com/l_lis_photo

Фото: vk.com/l_lis_photo

Напомним, еще один скейт-парк в Ижевске работает около УдГУ. Его открыли в прошлом году. Не так давно его предложили переименовать в «Пулю». Обслуживанием пространства занимаются «Парки Ижевска».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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