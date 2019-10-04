Присвоили более 184 млн рублей: суд Ижевска избрал меру пресечения должностным лицам управляющей компании
В Ижевске суд избрал меру пресечения в отношении должностных лиц ООО «Городская УК». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
- Суд рассмотрел ходатайства об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц управляющей компании, которые обвиняются в присвоении более 148 млн рублей. Установлено, что обвиняемые с января 2017 года по август 2019 года использовали свое служебное положение и перечисляли деньги собственников на счета других своих организаций, - сообщает пресс-служба.
Суд постановил избрать в отношении каждого обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца – до 1 декабря 2019 года включительно.
Напомним, четырех сотрудников управляющей компании задержали в Ижевске за денежные махинации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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