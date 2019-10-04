Стало известно, почему снесли павильон на остановке «Восточный рынок» в Ижевске
Навес у остановки «Восточный рынок» в Ижевске снесли из-за того, что в одном из ларьков торговали алкоголем ночью. Об этом сообщил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов.
У остановки снесут оба торговых модуля, потому что у них один владелец. Возможно, в следующем году здесь поставят новый навес, но это неточно.
Напомним, ранее в Ижевске установили новые «умные» остановки на улице Пушкинской. Но они сразу же вызвали шквал критики от горожан, и их пришлось переделывать. Старые павильоны с Пушкинской перенесли на точки, где не было остановок.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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