2019-10-04T07:50:44+03:00
Общество

Стало известно, почему снесли павильон на остановке «Восточный рынок» в Ижевске

А также установят ли навес
Анастасия Захарова
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Сейчас на остановке негде присесть и спрятаться от дождяСейчас на остановке негде присесть и спрятаться от дождяФото: Анастасия Захарова
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Навес у остановки «Восточный рынок» в Ижевске снесли из-за того, что в одном из ларьков торговали алкоголем ночью. Об этом сообщил главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов.

У остановки снесут оба торговых модуля, потому что у них один владелец. Возможно, в следующем году здесь поставят новый навес, но это неточно.

Напомним, ранее в Ижевске установили новые «умные» остановки на улице Пушкинской. Но они сразу же вызвали шквал критики от горожан, и их пришлось переделывать. Старые павильоны с Пушкинской перенесли на точки, где не было остановок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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