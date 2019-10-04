На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске будут проводиться ремонтные работы

СЕГОДНЯ 15:38 2019-10-04T16:04:50+03:00

На ночь участок будут перекрывать

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В Ижевске с 11 по 14 октября по улице 50 лет ВЛКСМ на ночь будут ограничивать движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Так, в связи с ремонтными работами не будет движения напротив дома №11 по улице Фруктовая 11 октября с 22:00 до 12 октября 05:00, 12 октября с 22:00 до 05:00 13 октября и 13 октября с 22:00 до 05:00 14 октября, - сообщает пресс-служба.

На участке будут проводиться ремонтные работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU