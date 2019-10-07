2019-10-07T11:36:01+03:00
Общество

Самыми теплыми днями в Удмуртии были 4 и 5 октября

Температура в эти дни поднималась до +19,6 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра самыми теплыми днями в Удмуртии стали 4 и 5 октября. В эти дни температура в южных районах республики поднималась до +19,6 градусов.

Понедельник, 7 октября, последний теплый день в этом году. Со вторника, 8 октября, начинается похолодание. Так, в ночь с 7 на 8 октября, по данным Удмуртского Гидрометцентра, ожидается усиление южного ветра, порывы 15-17 м/с.

Подробный прогноз погоды на неделю уже на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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