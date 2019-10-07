Бывший сотрудник колонии в Удмуртии передавал заключенному телефон и зарядку

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-07T16:46:34+03:00

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника одной из исправительных колоний, которого обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

- По данным следствия, мужчина знал о запрете на передачу осужденным средств связи и комплектующих к ним. Однако, с апреля по июль 2019 года передавал одному из осужденных сотовые телефоны, зарядки и наушники. За это он получал деньги от родственников осужденного – более 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В ходе расследования уголовного дела следователь изъял средства связи, были допрошены сотрудники колонии, родственники осужденного. Мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU