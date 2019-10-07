Чтобы вернуть свою машину ижевчанину пришлось заплатить полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-07T17:25:33+03:00

Он вовремя не погасил долг

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Ижевчанину пришлось оплатить долг в полмиллиона рублей, после того, как у него забрали машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Мужчина должен был выплатить 587 тысяч рублей организации, но в срок долг не был оплачен. Судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на счета должника. Также его машина «Лада 212140» была доставлена на специализированную стоянку, - сообщает пресс-служба.

Должник всего за несколько дней оплатил долг, услуги эвакуатора и вернул машину.

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ИСТОЧНИК KP.RU