Чтобы вернуть свою машину ижевчанину пришлось заплатить полмиллиона рублей
Ижевчанину пришлось оплатить долг в полмиллиона рублей, после того, как у него забрали машину. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.
- Мужчина должен был выплатить 587 тысяч рублей организации, но в срок долг не был оплачен. Судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на счета должника. Также его машина «Лада 212140» была доставлена на специализированную стоянку, - сообщает пресс-служба.
Должник всего за несколько дней оплатил долг, услуги эвакуатора и вернул машину.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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