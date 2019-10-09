Крышу ремонтируют в библиотеке им. Н. Крупской в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-09T06:23:55+03:00

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В рамках программы «Большой ремонт» начали переделывать кровлю в библиотеке имени Н. Крупской на улице Автозаводской. Об этом сообщает администрация города.

Библиотека работает в здании с 1975 года, и за это время здесь ни разу не было капремонта. Крыша протекала, и с 2014 года из-за этого даже не работал зал семейного досуга площадью 100 кв. м.

-В последний раз крышу здесь обновляли 15 лет назад. Протекающую кровлю просто закрыли железом – внутри ничего не снимали. Это был самый дешевый и надежный на тот момент вариант. Однако железная крыша не устроила жильцов дома – она шумела во время дождя и сильно нагревалась от солнца. Половину железной крыши пришлось убрать, вместо нее осталась старая мягкая кровля, которая продолжала течь. В настоящий момент ситуация «аховая», мы не можем использовать помещение детского абонемента, портятся книжные фонды, - цитирует администрация города сотрудников библиотеки.

Кровлю ремонтируют в рамках программы «Большой ремонт» на средства, сэкономленные от продажи «Электрических сетей». В библиотеке обновят крышу на площади 520 кв. м. Работы закончатся в конце октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU