Итальянка записала видео для музея в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:39 2019-10-09T06:39:54+03:00

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Очень милая история произошла в музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске. Сотрудникам музея написала девушка из Италии по имени Сабрина: она сняла видео про российских композиторов на русском языке, и особое внимание уделила П. И. Чайковскому. Видео она отправила сотрудникам музея-усадьбы в Воткинске.

-Нам написала девушка по имени Сабрина, которая живет в Италии. Сабрина учит русский язык, поет в хоре, а также играет на саксофоне и флейте. Её любимый русский композитор - Петр Ильич Чайковский. Сабрина и её брат Микеле подготовили интересное видео о жизни Чайковского в Италии, - сообщается в официальной группе музея «ВКонтакте».

Видео посвящено жизни П. И. Чайковского в Италии.

ЧАЙКОВСКИЙ В ИТАЛИИ. САБРИНА И МИКЕЛЕ РЕДЖЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU