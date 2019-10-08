На шоу в Японии Алина Загитова представила новую версию показательного номера
Олимпийская чемпионка Алина Загитова на шоу в Японии представила новую версию показательного номера. Фанаты заметили, что начало номера изменили.
Раньше Алина сидела на льду и закусывала футболку, сейчас она держит телефон в руках.
Напомним, что показательный номер Загитовой под песню Билли Айлиш Bad guy. После того, как спортсменка впервые выступила с ним, американский хореограф обвинила Даниила Глейхенгауза в плагиате.
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Алина Загитова на шоу в Японии показала новую версию показательного номера.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
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ИСТОЧНИК KP.RU
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