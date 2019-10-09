2019-10-09T07:38:22+03:00
Общество

Выездная вакцинация животных началась в Ижевске

Сейчас бригада работает в Индустриальном районе
Анастасия Захарова
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В этом году зафиксировали рост заболевания бешенствомВ этом году зафиксировали рост заболевания бешенствомФото: Архив КП
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Животным в Ижевске ставит прививки от бешенства выездная бригада. Об этом сообщает администрация города.

-Вакцинация, стартовавшая в Индустриальном районе города, показала, что востребованность у граждан очень высокая. Граждане охотно прививают своих домашних питомцев. Подобная работа будет проведена во всех районах города, - цитирует администрация города замглавы администрации по социальной политике Дмитрия Чистякова.

Прививки поставят бесплатно. Проводить вакцинацию нужно каждый год. В Индустриальном районе вакцинация будет проходить по следующему графику:

8 - 10 октября с 09:00 до 15:00 – ул. Парковая, 9а

8 - 9 октября с 10:00 до 17:00 – около здания по адресу ул. Серова, 50

10 - 11 октября с 10:00 до 17:00 – у Козьего парка, ориентир - скульптура «Коза»

12 октября с 09:00 до 15:00 – ул. Сельская, 1Б, ориентир - стоянка ОАО «Удмуртское»

14 - 15 октября с 09:00 до 15:00 – ул. Дзержинского, 48, ориентир – рынок «Кольцо», около ларька с шаурмой

16 - 17 октября с 12:00 до 18:00 – ул. Красногеройская, 105.

В дальнейшем график будет таким:

7-17 октября - Индустриальный район

21 октября - 2 ноября - Ленинский район

5 - 16 ноября - Первомайский район

18 - 27 ноября - Октябрьский район

28 ноября - 7 декабря - Устиновский район.

Напомним, в этом году растет число животных, заболевших бешенством. При этом ходили слухи, что в Удмуртии не хватает вакцины от бешенства. «Комсомолка» рассказывала, что делать, если вы повстречались с собачьей стаей.

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В Удмуртии нет вакцины от бешенства?

ИСТОЧНИК KP.RU

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