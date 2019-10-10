2019-10-10T12:23:58+03:00
Общество

Когда появится школа на улице Ильфата Закирова в Ижевске

На вопрос ответила глава Первомайского района
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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10 октября, в четверг, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) глава Первомайского района города и главный инженер Службы благоустройства и дорожного хозяйства Фирдаус Харисов.

Наталья Сазонова ответила на самый интересующий вопрос жителей района – о новой школе на улице Ильфата Закирова.

- Действительно очень много сообщений поступает, школа там нужна. Сейчас проект проходит госэкспертизы ведутся торги по ремонтным работам. Заключение договора намечено примерно на декабрь 2019 года, со дня заключения договора дается год на строительство школы, надеюсь, что все мы скоро порадуемся новому учреждению, - рассказала Наталья Сазонова.

Напомним, ранее с роках появления школы говорил глава города Олег Бекмеметьев (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Какие участки еще не благоустроили после ремонтных работ.

- Будьте бдительны! Мошенники повсюду, вот еще несколько ижевчан лишились своих денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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