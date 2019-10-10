2019-10-10T12:59:35+03:00
Общество

Жителям поселка Машиностроителей в Ижевске могу сделать перерасчет

Собственникам квартир оказывали некачественные услуги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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В Ижевске жителям поселка Машиностроителей могут сделать перерасчет за некачественно оказанную услугу. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на главного жилищного инспектора Удмуртии Рената Зиганшина.

- Нами зафиксированы нарушения, организацией выдано предписание сделать перерасчет собственникам по размеру оплаты в части некачественно оказанной услуги по содержанию газового оборудования, - сказала Ренат Зиганшин.

Выяснилось, что жители домов платили за проверку вентиляции, которой вовсе не существовало. Напомним, жители 11 домов в поселке Машиностроителей остались без газа еще в августе (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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