Жителям поселка Машиностроителей в Ижевске могу сделать перерасчет
В Ижевске жителям поселка Машиностроителей могут сделать перерасчет за некачественно оказанную услугу. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на главного жилищного инспектора Удмуртии Рената Зиганшина.
- Нами зафиксированы нарушения, организацией выдано предписание сделать перерасчет собственникам по размеру оплаты в части некачественно оказанной услуги по содержанию газового оборудования, - сказала Ренат Зиганшин.
Выяснилось, что жители домов платили за проверку вентиляции, которой вовсе не существовало. Напомним, жители 11 домов в поселке Машиностроителей остались без газа еще в августе (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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