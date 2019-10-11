2019-10-11T18:12:54+03:00
Здоровье

Баннеры с фотографиями кардиологов появились в Ижевске

В проекте поучаствовали 12 врачей
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба главы и правительства УРФото: пресс-служба главы и правительства УР
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В Ижевске появились баннеры и светодиодные экраны с портретами врачей-кардиологов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Портреты медиков появились в рамках проекта «Они берегут ваши сердца».

-Цель проекта – повышение доверия к представителям самой благородной и прекрасной профессии, а также привлечение внимания общественности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, - говорится в сообщении.

В проекте поучаствовали 12 врачей из РКДЦ. на подготовку проекта у фотографа Александра Маерса и стилиста Марии Юркиной ушло две недели.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

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ИСТОЧНИК KP.RU

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