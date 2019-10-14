2019-10-14T06:05:32+03:00
Спорт

Хоккеисты из Ижевска проиграли в выездной серии ВХЛ

«Ижсталь» проиграла команде из Тамбова
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/hc_tambovФото: vk.com/hc_tambov
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«Ижсталь» проиграла в в рамках тура регулярного чемпионата ВХЛ. Команда опустилась на 28-е место.

– Мы провели хорошую игру. Первый и третий период ребята старались, выкладывались. Конечно, был провальный второй. Стучимся в эту дверь, доводим до ребят, как нужно играть все 60 минут. Но не хватаем нам забитых голов. С реализацией моментов у нас проблема. Будем искать пути решения этой проблемы. Будем усиливаться, искать на рынке игроков, которые смогут забивать. Работяг у нас достаточно, но не забивных, к сожалению, - цитирует пресс-служба «Ижстали» главного тренера Рамиля Сайфуллина.

Игра началась успешно: на 10-й минуте Алексей Виноградов забил шайбу тамбовчанам. Но во втором периоде команда соперников забила сразу две шайбы. Под конец матча Тамбов забил третий гол. Игра закончилась со счетом 3:1.

В ближайшее время «Ижсталь» сыграет в трех домашних матчах. Один из них - против Новокузнецка, и три - против команд из Казахстана. Первый туринир состоится 16 октября против команды «Номанд» из Нурсултана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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