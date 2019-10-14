Жителю Удмуртии, который избежал смертной казни, грозит пожизненное лишение свободы

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-14T16:31:00+03:00

Он обвиняется в растлении 7-летней девочки

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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Глазова, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки.

- В августе 2019 года мужчина встретил гуляющую девочку и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. После того, как она согласилась, мужчина завел ее в безлюдное место, где совершил преступление. После чего скрылся, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Позднее было установлено, что мужчина в 1998 году был помилован и избежал смертной казни.

В рамках расследования уголовного дела были проведены судебно-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемого и его жертвы, допрошены свидетели. Мужчина признал вину, раскаялся.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, теперь мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU