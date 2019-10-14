2019-10-14T17:07:47+03:00
Происшествия

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии разыскивает очевидцев смертельного ДТП

ДТП произошло 10 октября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на первом километре автодороги «Ижевск - с.Завьялово» Завьяловского района около 19:15 машина сбила 80-летнюю женщину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 57-летний водитель машины «Лексус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 80-летнюю женщину, - сообщает ведомство. В результате ДТП женщина скончалась.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к очевидцам данного ДТП с просьбой оказать помощь в восстановлении картины происшествия. Очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия позвонить в следственный отдел МВД России по Завьяловскому району по тел.: 8 (3412) 62-11-02, 8 (3412) 62-05-61, 8 982 7949078, или по телефонам дежурной части ГИБДД: 415-700, 415-701.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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