Использовал нелегальное оборудование: директора стоматологической клиники оштрафовали в Ижевске
В Ижевске директору стоматологической клиники пришлось заплатить штраф за использование нелегального оборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что директор клиники в ноябре 2015 года купил оборудование не прошедшее регистрацию в России за 469400 рублей, использование которого было незаконным , - сообщает ведомство.
На данный момент оборудование демонтировано. Ущерб клинике директор возместил в полном объеме. Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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