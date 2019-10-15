Использовал нелегальное оборудование: директора стоматологической клиники оштрафовали в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-15T09:25:29+03:00

Использование оборудования было запрещено на территории России

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В Ижевске директору стоматологической клиники пришлось заплатить штраф за использование нелегального оборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что директор клиники в ноябре 2015 года купил оборудование не прошедшее регистрацию в России за 469400 рублей, использование которого было незаконным , - сообщает ведомство.

На данный момент оборудование демонтировано. Ущерб клинике директор возместил в полном объеме. Суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU