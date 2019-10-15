8-летняя девочка получила травмы в ДТП в Ижевске
14 октября в Ижевске на улице Удмуртской столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 19-летний водитель машины ВАЗ-2114 не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в машину ВАЗ-2112 под управлением 25-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.
В результате ДТП получили травмы пассажиры ВАЗ-2114 - 18-летняя девушка и 8-летняя девочка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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