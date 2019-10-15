2019-10-15T12:01:15+03:00
Происшествия

8-летняя девочка получила травмы в ДТП в Ижевске

Водитель не соблюдал безопасную дистанцию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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14 октября в Ижевске на улице Удмуртской столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 19-летний водитель машины ВАЗ-2114 не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в машину ВАЗ-2112 под управлением 25-летнего молодого человека, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получили травмы пассажиры ВАЗ-2114 - 18-летняя девушка и 8-летняя девочка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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