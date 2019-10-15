2019-10-15T13:09:52+03:00
Происшествия

Адвоката в Удмуртии задержали за незаконное хранение наркотиков

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии задержали адвоката, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

- Мужчина 1 августа 2019 года незаконно купил наркотики и хранил их в машине в целях личного употребления. Ранее он привлекался к административной ответственности по статье потребление наркотических средств или психотропных веществ. При осмотре машины сотрудники обнаружили вещество массой 0,33 грамма, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В ходе расследования уголовного дела проведено более пяти экспертиз, допрошены свидетели, проведены очные ставки. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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