Адвоката в Удмуртии задержали за незаконное хранение наркотиков
В Удмуртии задержали адвоката, которого обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
- Мужчина 1 августа 2019 года незаконно купил наркотики и хранил их в машине в целях личного употребления. Ранее он привлекался к административной ответственности по статье потребление наркотических средств или психотропных веществ. При осмотре машины сотрудники обнаружили вещество массой 0,33 грамма, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
В ходе расследования уголовного дела проведено более пяти экспертиз, допрошены свидетели, проведены очные ставки. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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