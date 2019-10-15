2019-10-15T12:01:56+03:00
Общество

Нового руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций назначили в Удмуртии

Им стал Александр Валов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии назначили нового руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций. Им стал Александр Валов, об этом сообщили журналистам 15 октября.

До назначения Александр Валов был директором по развитию «Коммерсантъ-Удмуртия» и до 2017 года являлся собственником и директором информационного агентства Udm-Info*.

Ранее исполняющим обязанности руководителя Агентства был Мгои Приск, которого назначили после ухода Алексея Воронцова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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