Нового руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций назначили в Удмуртии
В Удмуртии назначили нового руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций. Им стал Александр Валов, об этом сообщили журналистам 15 октября.
До назначения Александр Валов был директором по развитию «Коммерсантъ-Удмуртия» и до 2017 года являлся собственником и директором информационного агентства Udm-Info*.
Ранее исполняющим обязанности руководителя Агентства был Мгои Приск, которого назначили после ухода Алексея Воронцова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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