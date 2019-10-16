Уроженку Удмуртии подозревают в мошенничествах на территории Башкирии
В Стерлитамаке (Башкортостан) задержали уроженку Удмуртии, которую обвиняют в нескольких мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Башкортостану.
- 29-летняя девушка обманывала в основном пенсионеров. Она приходила к ним домой и представлялась сотрудником соцслужбы и говорила, что нужно менять деньги, иначе они «сгорят». Она записывала данные якобы в журнал учета и выдавала пенсионерам новые фальшивые деньги, - сообщает ведомство.
У пострадавших было похищено от 13 до 300 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под стражей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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