Уроженку Удмуртии подозревают в мошенничествах на территории Башкирии

СЕГОДНЯ 10:47 2019-10-16T10:47:28+03:00

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В Стерлитамаке (Башкортостан) задержали уроженку Удмуртии, которую обвиняют в нескольких мошенничествах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Башкортостану.

- 29-летняя девушка обманывала в основном пенсионеров. Она приходила к ним домой и представлялась сотрудником соцслужбы и говорила, что нужно менять деньги, иначе они «сгорят». Она записывала данные якобы в журнал учета и выдавала пенсионерам новые фальшивые деньги, - сообщает ведомство.

У пострадавших было похищено от 13 до 300 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU