Водитель «легковушки» врезался в столб в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-16T11:57:41+03:00

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В Ижевске 15 октября по улице Ворошилова напротив дома №109а водитель «легковушки» врезался в столб. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 22-летний водитель машины ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в фонарный столб, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир «легковушки» - 17-летняя девушка получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU