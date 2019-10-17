29 телефонов пытались провезти в грузовике в колонию Удмуртии
В колонию особого режима Удмуртии пытались провести 29 телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
- При досмотре грузовика со стройматериалами было обнаружено два стеклопакета с тонированным стеклом. Между ними, при вскрытии, найдены телефоны, 17 зарядок, шесть шнуров и три карты памяти, - сообщает ведомство.
На данный момент проводится проверка. За попытку доставки запрещенных предметов водителю может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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