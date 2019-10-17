29 телефонов пытались провезти в грузовике в колонию Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-17T08:52:39+03:00

В машине также нашли зарядки, шнуры и карты памяти

Изменить размер текста: A A

В колонию особого режима Удмуртии пытались провести 29 телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

- При досмотре грузовика со стройматериалами было обнаружено два стеклопакета с тонированным стеклом. Между ними, при вскрытии, найдены телефоны, 17 зарядок, шесть шнуров и три карты памяти, - сообщает ведомство.

На данный момент проводится проверка. За попытку доставки запрещенных предметов водителю может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Депутаты госсовета Удмуртии озвучили, во сколько обойдется нарушение закона о тишине.

- О дорогах Удмуртии рассказали председателю правительства России.

- Вандализм или искусство? В Ижевске закрасили серой краской красивое граффити. Что было на этой стене.

ИСТОЧНИК KP.RU