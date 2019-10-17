2019-10-17T08:52:39+03:00
Общество

29 телефонов пытались провезти в грузовике в колонию Удмуртии

В машине также нашли зарядки, шнуры и карты памяти
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УФССП России по УдмуртииФото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии
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В колонию особого режима Удмуртии пытались провести 29 телефонов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

- При досмотре грузовика со стройматериалами было обнаружено два стеклопакета с тонированным стеклом. Между ними, при вскрытии, найдены телефоны, 17 зарядок, шесть шнуров и три карты памяти, - сообщает ведомство.

На данный момент проводится проверка. За попытку доставки запрещенных предметов водителю может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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