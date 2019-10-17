До 10 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за незаконное хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 11:51 2019-10-17T12:32:23+03:00

При нем обнаружили более 40 граммов вещества

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В Удмуртии 48-летний местный житель подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ходе личного досмотра у мужчины в карманах обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом массой 44,46 грамма, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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ИСТОЧНИК KP.RU