До 10 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за незаконное хранение наркотиков
В Удмуртии 48-летний местный житель подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В ходе личного досмотра у мужчины в карманах обнаружили несколько свертков с наркотическим веществом массой 44,46 грамма, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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