800 млн рублей потребуется на ремонт всех тротуаров в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-17T16:29:14+03:00

На данный момент необходимо отремонтировать более 500 км пешеходных дорожек

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В Ижевске на ремонт всех тротуаров необходимо 800 млн рублей. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на пресс-конференции 17 октября.

- У нас более 500 км пешеходных дорожек, из них 343 участка нуждаются в ремонте. Когда мы посчитали стоимость ремонта этих объектов, получилось 803 млн руб. Понимая, что город собственными силами такую сумму не осилит, мы обратились в республику, - пояснил Олег Николаевич.

Точная сумма будет озвучена после переговоров и предварительной верстки бюджета.

Напомним, ижевчане смогут выбрать самые «убитые» тротуары, которые войдут в список дорожек, подлежащих ремонту в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU