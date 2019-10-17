Некоторые телеканалы на время отключат в Ижевске
В Ижевске 21 октября в связи с проведением техобслуживания объектов цифрового вещания отключат некоторые телеканалы. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Так, с 02:00 до 11:00 будет остановлено вещание Первого канала, России-1, Матч ТВ, НТВ, Пятого канала, России-К, России-24, Карусели, ОТР. ТВЦентр, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МузТВ. С 08:00 до 11:00 будет остановлено вещание – НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС, РенТВ, Супер, - сообщает пресс-служба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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